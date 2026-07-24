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Слао језиве пријетње: Пао мушкарац у Градишци

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 10:39

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Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.
Фото: Anton/Pexels

Службеници Полицијске управе Градишка ухапсили су Л. М. због сумње да је путем друштвене мреже "Воцап" упућивао озбиљне пријетње по живот и тијело другој особи.

Како је саопштено из полиције, оштећени је синоћ у касне сате пријавио да му осумњичени путем ове апликације шаље поруке узнемиравајућег садржаја, што је код њега изазвало озбиљан страх и забринутост за сопствену безбједност.

Полицијски службеници су одмах поступили по пријави, брзом реакцијом лоцирали и лишили слободе осумњиченог Л. М.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а против ухапшеног слиједи извјештај о почињеном кривичном дјелу "Угрожавање сигурности".

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Тагови :

Градишка

Вотсап

Пријетње смрћу

хапшење

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