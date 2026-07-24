Бањалучанин остао без злата и новца: Врачара му умјесто урока скинула све са рачуна

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка полиција извршила је криминалистичку обраду лица чији су иницијали З.С. из Илиџе, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело "Превара".
Поменуто лице се сумњичи да је наведено кривично дјело починило у претходном периоду тако што је довело у заблуду оштећено лице из Бањалуке.
Наводно, оштећено лице је за услуге "скидања црне магије" осумњиченој особа уплатило одређени износ новца, а уз то јој предало и одређену количину златног накита.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се извјештај о почињеном кривичном дјелу достави у редовној процедури.
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