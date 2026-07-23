Херојски подвиг: Полицајци спасили возача из набујале ријеке

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна незгода догодила се у мјесту Поље, општина Крешево, када је ауто слетјело у набујалу ријеку Крешевчицу, а херојском акцијом полиције избјегнут је најтрагичнији исход.
Како су навели из Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона (МУП СБК), током јаког невремена и обилних падавина 21. јула, око 13.25 часова, полицијски службеник Дарио Томић уочио је с прозора службених просторија путничко моторно возило које се кретало из правца Крешева према Кисељаку. Доласком у близину пословнице ЈП “Електропривреда ХЗ ХБ”, возило је нагло скренуло улијево и слетјело у набујалу ријеку.
Увидјевши опасност, Томић је одмах алармирао колегу Сашу Слијепчевића, те су се обојица без оклијевања упутила на мјесто догађаја. Доласком на лице мјеста затекли су путничко моторно возило марке фолксваген шарана сиве боје, преврнуто на лијеву бочну страну у кориту набујале ријеке.
Полицијски службеници одмах су ушли у воду и пришли возилу у којем су затекли возача који је претходно био у бесвјесном стању.
"Употребом физичке снаге успјели су исправити возило и вратити га на точкове, након чега су возача сигурно извукли кроз сувозачева врата. Након извлачења, возач се освијестио, те потврдио да је током вожње изгубио свијест и да се у возилу налазио сам. О свему је одмах обавијештен дежурни вођа смјене, који је на лице мјеста упутио полицијску патролу ради вршења увиђајних радњи", наводе из МУП-а СБК.
Утврђено је да је возилом управљао Р.Т. (рођен 2001. године) из Крешева, који је након указане прве помоћи упућен у Дом здравља Крешево на даљи медицински преглед.
“Овим путем упућујемо искрене похвале полицијским службеницима Дарију Томићу и Саши Слијепчевићу на исказаној високој професионалности, храбрости и несебичној реакцији којом су спасили људски живот”, истичу из МУП-а.
Нагласили су како овај догађај још једном потврђује да су полицијски службеници, у свакодневној бризи за безбједност грађана, често први који пружају помоћ када су секунде пресудне, стављајући несебично и властите животе у опасност како би спасили туђе.
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