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У великој акцији ФУП-а у Сарајеву пронађено 40 килограма дроге: Има ухапшених

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 14:38

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

У сарајевском насељу Мојмило данас је изведена велика акција ФУП-а. Том приликом пронађено је скоро 40 килограма дроге спид.

Осим тога, пронађена је и одређена количина оружја, као и муниција.

полиција-Република Српска-лисице

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У досадашњем току акције ухапшени су Малик Мушановић и још једна особа, пише Аваз.

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Тагови :

Сарајево

Мојмило

ФУП

спид

хапшење

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