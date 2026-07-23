У великој акцији ФУП-а у Сарајеву пронађено 40 килограма дроге: Има ухапшених

Аутор:АТВ редакција
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У сарајевском насељу Мојмило данас је изведена велика акција ФУП-а. Том приликом пронађено је скоро 40 килограма дроге спид.
Осим тога, пронађена је и одређена количина оружја, као и муниција.
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У досадашњем току акције ухапшени су Малик Мушановић и још једна особа, пише Аваз.
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