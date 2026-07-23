Држављану Србије предложен притвор због експлозије у Котор Варишу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Поступајући тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, након испитивања осумњиченог М. А. (44) из Врања, упутио је Основном суду у Котор Варошу приједлог за одређивање мјере притвора због сумње да је починио кривично дјело изазивање опште опасности.
Осумњичени је, према претходном договору са још два лица из Сарајева која су му дала упутства и уручила ручну бомбу, пристао да за одређени новчани износ изврши напад. Он је 21. јула 2026. године, око 4:30 часова, дошао до породичне куће у власништву Б. М. у Котор Варошу те активирао експлозивну направу.
Усљед експлозије оштећена је породична кућа и путничко возило Врањанца, као и више околних стамбених објеката.
Тужилац је предложио притвор због опасности од бјекства осумњиченог, с обзиром на то да је ријеч о држављанину Србије, те због постојања нарочитих околности које указују да би могао ометати кривични поступак утицајем на саучеснике.
Такође, притвор је затражен и због бојазни да би могао поновити кривично дјело.
О приједлогу за одређивање притвора одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Котор Варошу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч1
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Регион
2 ч0
Хроника
1 ч1
Хроника
2 ч1
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Тренутно на програму