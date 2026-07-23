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Јак земљотрес погодио Јапан

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 12:38

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Јак земљотрес погодио Јапан
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес магнитуде 5,1 степени по Рихтеровој скали забиљежен је у четвртак, 23. јул 2026 у 11:22 часова, на подручју Рјукју острва у Јапану.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју 292 километра сјевероисточно од Окинаве.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

Јапан

Земљотрес

Рихтерова скала

епицентар земљотреса

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