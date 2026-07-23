Јак земљотрес погодио Јапан

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 5,1 степени по Рихтеровој скали забиљежен је у четвртак, 23. јул 2026 у 11:22 часова, на подручју Рјукју острва у Јапану.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју 292 километра сјевероисточно од Окинаве.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију, преноси Телеграф.рс.
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