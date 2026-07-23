Песков о контактима Русије и САД: "Не бих био претјерано оптимистичан"

Аутор:АТВ редакција
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Контакти Русије и Сједињених Америчких Држава о украјинском питању се настављају и представљају позитиван сигнал, али за сада нема основа да се говори о убрзању мировног процеса, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Не бих у овој ситуацији био претјерано оптимистичан. Контакти се заиста одвијају, што је увијек позитивно, али се тренутно не може говорити о некој новој динамици или убрзању", рекао је Песков, коментаришући разговоре Москве и Вашингтона, укључујући недавни састанак министра спољних послова Русије Сергеја Лаврова и америчког државног секретара Марка Рубија у Манили.
Песков је додао да Русија наставља дијалог са Сједињеним Државама кроз постојеће радне канале и изразио наду да ће, када амерички преговарачи буду имали више времена, допутовати у Москву како би се наставио непосредан дијалог.
Говорећи о могућој посјети специјалног изасланика председника САД Стива Виткофа и Џареда Кушнера Русији, Песков је рекао да ће Кремљ благовремено саопштити датум њиховог доласка.
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Осврћући се на ситуацију на фронту, портпарол Кремља је навео да Русија наставља Специјалну војну операцију и да, према оцјени Москве, биљежи позитивну динамику на линији борбеног контакта.
Коментаришући медијске наводе да америчке обавјештајне службе сумњају како је Русија помогла Ирану технологијом и обавјештајним подацима приликом недавних удара на америчке објекте на Блиском истоку, Песков је одбацио могућност коментара, преноси Спутник.
"Не мислим да су поруке о нечијим сумњама повод за коментарисање", поручио је портпарол Кремља.
Раније је генерални секретар САД Марко Рубио изјавио, након састанка са руским колегом Сергејем Лавровом, да су потребне нове идеје и приједлози за рјешавање украјинског сукоба.
Он је истакао да је разговор са руским министром спољних послова био "добар и искрен".
Рубио је такође нагласио да је амерички предсједник Доналд Трамп јасно ставио до знања: Вашингтон жели да игра конструктивну улогу у окончању украјинског сукоба.
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