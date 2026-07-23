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Захарова открила на чију иницијативу је одржан састанак Лаврова и Рубија

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 11:45

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Захарова открила на чију иницијативу је одржан састанак Лаврова и Рубија
Фото: Танјуг/АП

Захтјев за састанак руског министра спољних послова Сергеја Лаврова и државног секретара САД Марка Рубија на маргинама састанка АСЕАН-а у Манили упућен је са америчке стране, саопштила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Захтјев је упућен са америчке стране и руска делегација је пристала на састанак", рекла је Захарова.

Лавров и Рубио састали су се раније данас на Филипинима. Лавров је потврдио спремност Русије да пронађе дипломатско и политичко рјешење за сукоб у Украјини, а стране су се сагласиле да одрже дипломатске контакте, преноси Срна.

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Подијели:

Тагови :

Марија Захарова

Русија

Сергеј Лавров

Марко Рубио

Састанак

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