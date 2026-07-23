Захарова открила на чију иницијативу је одржан састанак Лаврова и Рубија

Аутор:АТВ редакција
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Захтјев за састанак руског министра спољних послова Сергеја Лаврова и државног секретара САД Марка Рубија на маргинама састанка АСЕАН-а у Манили упућен је са америчке стране, саопштила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Захтјев је упућен са америчке стране и руска делегација је пристала на састанак", рекла је Захарова.
Лавров и Рубио састали су се раније данас на Филипинима. Лавров је потврдио спремност Русије да пронађе дипломатско и политичко рјешење за сукоб у Украјини, а стране су се сагласиле да одрже дипломатске контакте, преноси Срна.
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