Цвијановић са Гинкелом о даљем унапређењу свих видова сарадње са САД

Аутор:АТВ редакција
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Са отправником послова Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ Џоном Гинкелом данас сам разговарала о актуелним политичким темама у Републици Српској и БиХ, написала је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Током састанка је било ријечи и о даљем унапређењу свих видова сарадње са САД, са посебним акцентом на економију и енергетику", каже Цвијановићева.
Са отправником послова Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ Џоном Гинкелом данас сам разговарала о актуелним политичким темама у Републици Српској и БиХ. Током састанка је било ријечи и о даљем унапређењу свих видова сарадње са САД, са посебним акцентом на економију и… pic.twitter.com/4FIfC8Gkgp— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) July 23, 2026
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