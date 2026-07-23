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Цвијановић са Гинкелом о даљем унапређењу свих видова сарадње са САД

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 12:25

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић са отправником послова Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ Џоном Гинкелом.
Фото: x.com/Cvijanovic_Z

Са отправником послова Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ Џоном Гинкелом данас сам разговарала о актуелним политичким темама у Републици Српској и БиХ, написала је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Током састанка је било ријечи и о даљем унапређењу свих видова сарадње са САД, са посебним акцентом на економију и енергетику", каже Цвијановићева.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Џон Гинкел

Америка

Сарадња

Амбасада САД у БиХ

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