Ирачани пали на подручју Груда због шверца Турака

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Јединице Граничне полиције Босне и Херцеговине Горица лишили су слободе двојицу држављана Ирака, након што су откривени у кријумчарењу 10 страних држављана у граничном појасу на подручју Груда.
Кријумчарење је откривено контролом путничког моторног возила Пежо, бх. националних ознака, којим је управљао држављанин Ирака, док се на мјесту сувозача налазио његов сународник. У овом возилу затечено је и 5 држављана Турске.
Даљим оперативним радом и претрагом терена, полицијски службеници пронашли су и другу групу страних држављана, односно још 5 држављана Турске.
Због постојања основа сумње да је почињено кривично дјело кријумчарење особа, о догађају је обавијештен дежурни тужилац Тужилаштва БиХ. Према његовом налогу, осумњичени су лишени слободе, а привремено су одузети возило, мобилни телефони и други доказни материјали.
Уз извјештај о почињеном кривичном дјелу, осумњичени Ирачани биће предати поступајућем тужиоцу Тужилаштва БиХ.
Активности су реализоване уз подршку Полицијске управе Груде, а у току је даљи рад на овом предмету.
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