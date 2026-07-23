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Ирачани пали на подручју Груда због шверца Турака

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 13:18

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Припадници Јединице Граничне полиције Босне и Херцеговине Горица лишили су слободе двојицу држављана Ирака, након што су откривени у кријумчарењу 10 страних држављана
Фото: Уступљена фотографија

Припадници Јединице Граничне полиције Босне и Херцеговине Горица лишили су слободе двојицу држављана Ирака, након што су откривени у кријумчарењу 10 страних држављана у граничном појасу на подручју Груда.

Кријумчарење је откривено контролом путничког моторног возила Пежо, бх. националних ознака, којим је управљао држављанин Ирака, док се на мјесту сувозача налазио његов сународник. У овом возилу затечено је и 5 држављана Турске.

Даљим оперативним радом и претрагом терена, полицијски службеници пронашли су и другу групу страних држављана, односно још 5 држављана Турске.

Због постојања основа сумње да је почињено кривично дјело кријумчарење особа, о догађају је обавијештен дежурни тужилац Тужилаштва БиХ. Према његовом налогу, осумњичени су лишени слободе, а привремено су одузети возило, мобилни телефони и други доказни материјали.

Уз извјештај о почињеном кривичном дјелу, осумњичени Ирачани биће предати поступајућем тужиоцу Тужилаштва БиХ.

Активности су реализоване уз подршку Полицијске управе Груде, а у току је даљи рад на овом предмету.

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Тагови :

Гранична полиција БиХ

кријумчарење мигратана

Босна и Херцеговина

Груде

хапшење

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