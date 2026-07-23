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Стевандић и Кецман: Снажна подршка Аеродрому Бањалука се наставља

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 13:11

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Предсједник НСРС Ненад Стевандић и вршилац дужности директора предузећа "Аеродроми Републике Српске" Валентина Кецман
Фото: АТВ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је да ће бити настављена снажна институционална подршка предузећу "Аеродроми Републике Српске", захваљујући којој Бањалука и Српска постају добра дестинација на свјетској мапи.

Стевандић је након разговора са руководством овог предузећа рекао да Аеродром у Бањалуци из године у годину знатно повећава број путника.

"Овај аеродром тренутно има дупло више путника него онај у Нишу. Аеродром Бањалука задовољава и највише безбједносне стандарде, што је огроман напредак", рекао је Стевандић.

Садашњи премијер Српске Саво Минић и министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић су препознали важност овог аеродрома чији најбољи дани тек долазе, каже Стевандић, јер је ово предузеће знатно ојачано и у кадровском смислу.

Стевандић је рекао да Аеродром Бањалука са садашњим руководством поприма обрисе модерног, безбједног и организованог мјеста гдје број авио-линија константно расте.

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"Желимо да, осим јачања карго саобраћаја, наш путнички авиосаобраћај буде што бржи, бољи и повезанији", рекао је Стевандић и изразио задовољство што се настоји повећати и број линија према матици Србији и Београду.

Вршилац дужности директора предузећа "Аеродроми Републике Српске" Валентина Кецман навела је да је изузетно важно да аеродром биљежи велики успон и развој, као и рекордне резултате када је ријеч о броју путника уз интензиван рад на ширењу мреже линија .

Она је оцијенила да Аеродром Бањалука уз велику подршку надлежних институција и Владе Српске даје велики допринос Републици и граду на Врбасу у смислу туристичког развоја.

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Тагови :

Валентина Кецман

Ненад Стевандић

Бањалука

Бањалучки аеродром

Република Српска

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