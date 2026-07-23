Стевандић и Кецман: Снажна подршка Аеродрому Бањалука се наставља

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је да ће бити настављена снажна институционална подршка предузећу "Аеродроми Републике Српске", захваљујући којој Бањалука и Српска постају добра дестинација на свјетској мапи.
Стевандић је након разговора са руководством овог предузећа рекао да Аеродром у Бањалуци из године у годину знатно повећава број путника.
"Овај аеродром тренутно има дупло више путника него онај у Нишу. Аеродром Бањалука задовољава и највише безбједносне стандарде, што је огроман напредак", рекао је Стевандић.
Садашњи премијер Српске Саво Минић и министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић су препознали важност овог аеродрома чији најбољи дани тек долазе, каже Стевандић, јер је ово предузеће знатно ојачано и у кадровском смислу.
Стевандић је рекао да Аеродром Бањалука са садашњим руководством поприма обрисе модерног, безбједног и организованог мјеста гдје број авио-линија константно расте.
Свијет
Песков о контактима Русије и САД: "Не бих био претјерано оптимистичан"
"Желимо да, осим јачања карго саобраћаја, наш путнички авиосаобраћај буде што бржи, бољи и повезанији", рекао је Стевандић и изразио задовољство што се настоји повећати и број линија према матици Србији и Београду.
Вршилац дужности директора предузећа "Аеродроми Републике Српске" Валентина Кецман навела је да је изузетно важно да аеродром биљежи велики успон и развој, као и рекордне резултате када је ријеч о броју путника уз интензиван рад на ширењу мреже линија .
Она је оцијенила да Аеродром Бањалука уз велику подршку надлежних институција и Владе Српске даје велики допринос Републици и граду на Врбасу у смислу туристичког развоја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
40 мин0
Друштво
51 мин0
Свијет
51 мин0
Република Српска
55 мин1
Најновије
Тренутно на програму