Ово је Вера која је убијена у Даласу: Тијело пронађено два дана након нестанка

Аутор:АТВ редакција
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Вера Питулић (41) која је убијена у Даласу, родом је из Ужица. Она је годинама са дјецом живјела у САД.
Нестанак несрећне жене породица је полицији пријавила у Даласу, а тек два дана касније, њено тијело са повредама пронађено је у аутомобилу.
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Како је породица убијене Српкиње потврдила за Курир, америчка полиција ухапсила је њеног партнера, за ког се сумња да је починио језив злочин.
- Вера је била мајка двоје дјеце, која на срећу у тренутку када се трагедија догодила нису била код ње, већ са оцем. Она је била разведена годинама, била је весела и ведра жена - каже саговорник Курира и додаје да породици још увијек нису познати сви детаљи злочина, али да им је потврђено да је партнер с којим је посљедњи пут виђена на журци у суботу, ухапшен.
Вера се, како додаје, од суботе никоме није јављала на телефон, што је забринуло породицу али и њене пријатеље.
- Од суботе се никоме није јављала, а тада је посљедњи пут био онлајн и њен телефон. Истог дана је полицији пријављен нестанак, али је због законске процедуре потрага за њом почела у недјељу - каже рођак убијене жене.
Према његовим ријечима, полиција је по пријави нестанка Вере Питулић испитивала њеног партнера, али је он понављао да не зна гдје је. Међутим, полиција је открила да је њен телефон посљедњи пут кориштен у његовој кући, а потом је два дана касније, њено тијело пронађено у аутомобилу.
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- Према информацијама које имамо за сада, преминула је од посљедица наношења тешких повреда. Још увијек не знамо детаље, нити шта се тачно догодило. Не знамо ни да ли је убио у аутомобилу, или у кући па је тијело премјестио да би прикрио трагове злочина. Знамо да ње више нема и да ништа не може да је врати - додаје саговорник поменутог портала.
Несрећна жена у суботу је била на журци са својим партнером. Наводно, он је конзумирао алкохол и дошло је до свађе међу њима, јер је био љубоморан, због чега су на њено инсистирање отишли са прославе. То је, према незваничним информацијама, био посљедњи пут да су пријатељи видјели Српкињу.
- Забринути за њу, покушавали су да је пронађу. Међутим, како се није јављала на телефон и како нико није могао да је пронађе, алармирали су полицију. Најприје је пронађен њен мобилни телефон, за који је утврђено да је последњи пут био активан у кући њеног партнера, извесног Денија. Два дана касније, стигле су најгоре могуће вести - додаје рођак убијене жене.
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Он наглашава и да се Вера никада није жалила да има проблеме са партнером, нити је било шта наговестило трагедију:
- Била је весела жена, пуна живота. Никада нам се није пожалила да има проблем, да јој треба било каква помоћ. Тешко нам је да прихватимо да је више нема.
Од Вере Питулић, потресним ријечима опростили су се и на друштвеној мрежи Фејсбук:
- Одакле кренути, гдје наћи ријечи... Ако је ко заслужио да дочека стоту, одува те 3 свјећице у здрављу и срећи окружен породицом и пријатељима, са тим широким љупким осмијехом, била је Вера. Бескрајно цијењена у свакој заједници, вољена сестра, мајка, пријатељ, колега... Остаје недоречена празнина, безброј питања, заувијек шапат туге за све који су те било кад, било гдје срели ...
Рај на небу, гдје сигурно јеси, је мала утјеха за овоземаљски живот који ти је одузет.
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