Срушио се војни хеликоптер у Чешкој

Аутор:АТВ редакција
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Војни хеликоптер срушио се у источној Чешкој, саопштила је чешка војска.
У саопштењу се наводи да службе за хитне случајеве раде на мјесту пада у војној бази у насељу Намјешт на Ослави, 180 километара југоисточно од Прага, објавила је чешка телевизија ЧТ24.
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Војска је потврдила да се срушио хеликоптер "веном" и да је у летјелици било пет војника.
"Интегрисани систем спасавања реагује на мјесту догађаја. Објавићемо додатне информације чим ситуација дозволи", наводи се у саопштењу војске.
(Срна)
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