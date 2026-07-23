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Срушио се војни хеликоптер у Чешкој

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 13:39

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Хеликоптер
Фото: Pexels

Војни хеликоптер срушио се у источној Чешкој, саопштила је чешка војска.

У саопштењу се наводи да службе за хитне случајеве раде на мјесту пада у војној бази у насељу Намјешт на Ослави, 180 километара југоисточно од Прага, објавила је чешка телевизија ЧТ24.

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Војска је потврдила да се срушио хеликоптер "веном" и да је у летјелици било пет војника.

"Интегрисани систем спасавања реагује на мјесту догађаја. Објавићемо додатне информације чим ситуација дозволи", наводи се у саопштењу војске.

(Срна)

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Тагови :

Чешка

срушио се хеликоптер

војска

летјелица

пад летјелице

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