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Запријетио стрицу, па му нашли дрогу: Предложен притвор за Кнежевчанина

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 14:28

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Запријетио стрицу, па му нашли дрогу: Предложен притвор за Кнежевчанина
Фото: АТВ

Поступајући тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, након испитивања осумњиченог лица Г. Д. (33) из Кнежева, упутио је Основном суду у Котор Варошу приједлог за одређивање мјере притвора.

Он се сумњичи да је починио кривична дјела угрожавање сигурности, недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја, те неовлаштена производња и промет опојних дрога.

"Осумњичено лице је дана 21.07.2026.године, око 18,30 часова у мјесту Имљани, општина Кнежево, свом стрицу З.Г. упутио пријетњу пиштољем, да ће га убити што је код оштећеног изазвало страх за властиту безбједност и безбједност чланова његове породице. Приликом вршења увиђаја од стране полицијских службеника ПС Кнежево, у дворишту породичне куће осумњиченог пронађенo je 177 саксија опојне дроге марихуане", саопштили су из Окружног јавног тужилаштвом Бањалука.

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Тужилац је предложио притвор због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело.

О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Котор Варошу.

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Тагови :

Предложен притвор

Кнежево

Пријетње смрћу

Дрога

пријетња

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