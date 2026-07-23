Запријетио стрицу, па му нашли дрогу: Предложен притвор за Кнежевчанина

Аутор:АТВ редакција
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Поступајући тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, након испитивања осумњиченог лица Г. Д. (33) из Кнежева, упутио је Основном суду у Котор Варошу приједлог за одређивање мјере притвора.
Он се сумњичи да је починио кривична дјела угрожавање сигурности, недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја, те неовлаштена производња и промет опојних дрога.
"Осумњичено лице је дана 21.07.2026.године, око 18,30 часова у мјесту Имљани, општина Кнежево, свом стрицу З.Г. упутио пријетњу пиштољем, да ће га убити што је код оштећеног изазвало страх за властиту безбједност и безбједност чланова његове породице. Приликом вршења увиђаја од стране полицијских службеника ПС Кнежево, у дворишту породичне куће осумњиченог пронађенo je 177 саксија опојне дроге марихуане", саопштили су из Окружног јавног тужилаштвом Бањалука.
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Тужилац је предложио притвор због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело.
О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Котор Варошу.
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