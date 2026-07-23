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Жена избодена ножем, па запаљена у тржном центру: Ужас у Штутгарту

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 15:00

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

Тржни центар у Штутгарту блокирала је полиција како би спријечила бјекство нападача, а касније је саопштено да је осумњичени ухапшен ван објекта.

- Данас око 10:15 часова Оперативни центар полиције у Штутгарту примио је велики број позива. Разлог је био напад на 47-годишњу жену у тржном центру у градској четврти Штутгарт-Норд - изјавио је портпарол полиције Тимо Бренер за Билд. Додао је да је жртва хитно оперисана.

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За напад је осумњичен 54-годишњи њемачки држављанин, који је након инцидента побјегао, али је у међувремену ухапшен.

- Око 12:10 часова наши полицајци ухапсили су 54-годишњег Нијемца у области Бокелштрасе. Мушкарац је у вези или је раније био у вези са повријеђеном женом - рекао је Бренер.

Према досад познатим информацијама, мушкарац је жену најприје напао ножем, а затим ју је запалио. Напад се догодио на првом спрату тржног центра.

На лице мјеста упућен је велики број полицајаца, који су потпуно блокирали тржни центар. Сви улази и излази из Миланеа били су затворени, док је у акцији учествовао и полицијски хеликоптер који је надгледао шире подручје.

Полиција је претражила цијели тржни центар у њемачкој савезној покрајини Баден-Виртемберг, али је осумњичени пронађен и ухапшен ван зграде. У међувремену су екипе Хитне помоћи збринуле тешко повријеђену 47-годишњу жену.

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Полиција је саопштила да, упркос великој акцији, тренутно не постоји опасност по грађане. Мотив и околности напада за сада нису познати. Истражиоци у тржном центру прикупљају доказе и прегледају снимке са надзорних камера.

Рад тржног центра Миланео у међувремену је нормализован.

(Курир)

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Тагови :

Штутгарт

Нападач

убијена жена у тржном центру

хапшење

напад ножем

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