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Вирус Западног Нила потврђен у пет европских земаља

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 15:52

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комарац инсект
Фото: Pexel/ Pragyan Bezbaruah

Вирус Западног Нила шири се Европом, а сезона преношења болести је у пуном јеку. Локални случајеви инфекције потврђени су у Грчкој, Италији, Шпанији, Румунији и Северној Македонији, према најновијим подацима Европског центра за превенцију и контролу болести (ECDC), јавља Euronews .

Грчка национална организација за јавно здравље (EODY) пријавила је 21 локални случај инфекције закључно са 22. јулом. Двадесет пацијената је развило компликације централног нервног система, као што су енцефалитис и менингитис, док је један пацијент имао блаже симптоме. За сада није било смртних случајева, а тринаест људи је хоспитализовано.

Само у протеклој недјељи пријављено је 14 нових локалних случајева. Један случај је забиљежен и код особе која је боравила у једној од ендемских земаља у иностранству, али још није утврђено гдје се тачно заразила, тако да овај случај није укључен у епидемиолошку анализу EODY.

Ширење вируса у Европи

Подаци које је ECDC прикупио до 15. јула показују укупно 33 локално пренета случаја у пет европских земаља и околним подручјима. Италија је најтеже погођена, са 20 случајева у 16 ​​различитих подручја. Три случаја су потврђена у Новари, по два у Кремони и Верони, а појединачни случајеви су пријављени и у Милану, Фиренци, Напуљу, Падови, Модени и Ферари.

Два случаја су забиљежена у Сјеверној Македонији, у регионима Скопља и Вардара. Румунија такође има по два случаја, у регионима Арђеш и Сучава, и Шпанија, у Аликантеу и Севиљи.

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Мапа ECDC-а показује брзо географско ширење вируса. На примјер, у Италији је 11 од 16 региона у којима је вирус сада присутан додато на листу погођених подручја за само недјељу дана.

Грчка: Атика главна жаришта

Велика већина грчких случајева откривена је у ширем региону Атике. Инфекција је потврђена у општинама Спата–Артемида (6), Маркопуло Месогајас (2), Палини (2), Агија Параскеви (2), Вари–Вула–Вулијагмени (1), Кропија (1), Лавреотики (1), Неа Јонија (1), Халандри (1), Атина (1) и Глифада (1).

Ван Атике, по један случај је забиљежен у округу Лариса и општини Паламас.

Иако у њима још увијек нема потврђених случајева људске инфекције, EODY је такође прогласио општине Пајанија, Рафина-Пикерми, Маруси, Ираклион Атикис и Филотеј-Психико подручјима високог ризика. Одлука је донета на основу епидемиолошких података и близине подручја гдје вирус већ циркулише.

EODY истиче да појава случајева готово сваке године од 2010. године потврђује да се вирус Западног Нила усталио у Грчкој, а иста ситуација је и у неколико других европских земаља.

ECDC објављује недјељне извјештаје током љета јер на ширење инфекције утичу временске прилике, број комараца и кретање птица, које су природни резервоари вируса. Пошто је немогуће предвидјети која ће подручја бити погођена, здравствене власти широм земље савјетују грађанима да се заштите од уједа комараца.

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вирус Западног Нила

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