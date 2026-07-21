Шокантне бројке: Број преминулих од еболе премашио 960

Аутор:АТВ редакција
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Број преминулих од еболе у Конгу порастао је на 967, саопштено је из конгоанског Министарства за комуникације и медије.
У саопштењу се наводи да су до сада регистрована укупно 2.423 случаја еболе.
Према званичним подацима, хоспитализовано је укупно 734 људи, а опоравило се 469.
Стопа смртности је 39,9 одсто, преноси Срна.
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