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Шокантне бројке: Број преминулих од еболе премашио 960

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 15:19

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Здравствени радник стоји у Евангелистичком медицинском центру у Бунији, источном Конгу, у петак, 3. јула 2026. године, гдје је заказана клиничка испитивања еболе.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne

Број преминулих од еболе у Конгу порастао је на 967, саопштено је из конгоанског Министарства за комуникације и медије.

У саопштењу се наводи да су до сада регистрована укупно 2.423 случаја еболе.

Према званичним подацима, хоспитализовано је укупно 734 људи, а опоравило се 469.

Стопа смртности је 39,9 одсто, преноси Срна.

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Тагови :

Ебола вирус

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