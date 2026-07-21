Паклене температуре у Грчкој: На крововима измјерено 75 степени

Аутор:АТВ редакција
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Грчка је на удару топлотног таласа, приликом ког су забиљежене рекордне температуре.
На крововима је забиљежено чак 75 степени Целзијуса у неким подручјима, а на асфалту до 60 степени.
Према подацима мреже аутоматских метео-станица Националне метеоролошке опсерваторије у Атини (метео.гр), највиша температура забиљежена је у Ризи на Коринту, Макракомију у Фтиотиди и Оленију у Илији, гдје је жива достигла 41,1 степен Целзијуса, преноси портал Катимерини.
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Велике врућине захватиле су већ дио Грчке јер је температура од 40 степни Целзијуса премашена на више од 24 метеоролошке станице.
Према подацима метео-опсерваторије у Атини на 159 метеоролошких станица у Грчкој максималне вриједности биле изнад 37 степени Целзијуса што потврђује интензитет и географски обим феномена овогодишњег топлотног таласа.
(Курир)
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