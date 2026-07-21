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У близини Акропоља избодени туристи

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 10:14

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Импресиван поглед на древни Партенон у Атини на позадини ведрог плавог неба.
Фото: Kevin Lee/Pexels

У близини Музеја Акропољ у Атини, непознати мушкарац избо је ножем двоје америчких туриста грчког поријекла.

Нападач је јутрос око 8.00 часова напао мушкарца и жену близу улаза у музеј, у подножју брда Акропољ.

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Жена је задобила лакше повреде ноге, док је мушкарац задобио теже повреде руке, а обје жртве су превезене у болницу возилом хитне помоћи.

Полиција је саопштила да нападач, који је у притвору, има психолошких проблема, објавио је "Катимерини".

Првобитне информације указују на то да је нападач 60-годишњи грчки држављанин, који је у прошлости хапшен због вријеђања људи и посједовања ножа.

"Катимерини" напомиње да су такви напади ријетки у Грчкој.

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На брду Акропољ у Атини налази се готово 2.500 година стар храм Партенон, као и други споменици, који привлаче милионе туриста. Око 4,6 милиона људи посјетило је ту локацију прошле године.

(Срна)

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Тагови :

Атина

туристи

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