У близини Акропоља избодени туристи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
У близини Музеја Акропољ у Атини, непознати мушкарац избо је ножем двоје америчких туриста грчког поријекла.
Нападач је јутрос око 8.00 часова напао мушкарца и жену близу улаза у музеј, у подножју брда Акропољ.
Регион
Након свађе око паркинга, покушао да убије човјека: Ужас у Хрватској
Жена је задобила лакше повреде ноге, док је мушкарац задобио теже повреде руке, а обје жртве су превезене у болницу возилом хитне помоћи.
Полиција је саопштила да нападач, који је у притвору, има психолошких проблема, објавио је "Катимерини".
Првобитне информације указују на то да је нападач 60-годишњи грчки држављанин, који је у прошлости хапшен због вријеђања људи и посједовања ножа.
"Катимерини" напомиње да су такви напади ријетки у Грчкој.
Хроника
У саобраћајној несрећи у Требињу дијете задобило тешке повреде
На брду Акропољ у Атини налази се готово 2.500 година стар храм Партенон, као и други споменици, који привлаче милионе туриста. Око 4,6 милиона људи посјетило је ту локацију прошле године.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Србија
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
12
20
12
20
12
05
11
53
11
49
Тренутно на програму