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Влада одобрила исплату свим ученицима и студентима у Српској

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04.09.2026 19:44

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Студенти
Фото: ATV

Влада Републике Српске донијела је одлуку о висини једнократне помоћи за све основце од 100 КМ и за све средњошколце од 150 КМ.

Одлука се односи на све школе у Републици Српској. Наставници ће имати за задатак прикупити потребну документацију која ће се доставити министарству и након тога се иде у исплате.

"Преко 80 000 ученика у основним школама 35 000 ученика средњих школа и укупан износ када су у питању ове једнократне помоћи за основне и средње школе износи око 13 450 000 КМ", рекао је Боривоје Голубовић, министар просвјете и културе Републике Српске.

Донесена је и одлука помоћи студентима који студирају у Републици Српској са 150 КМ. Односи се на њих око 30 000 редовних студената и за та средства биће издвојена 4,5 милиона КМ. Сходно томе направљена је апликација помоћу које ће се студенти пријављивати и доставити адекватну документацију.

"Затим ћемо извршити провјеру статуса студента по универзитетима и очекујемо врло брзо да кренемо са исплатом ове једнократне помоћи. Биће извршена прерасподјела буџетских средстава и одатле ће се обезбиједити средства за те намјене", рекао је Драга Мастиловић, министар за научно технолошки развој и високо образовање Републике Српске.

Настава у основним и средњим школама у Републици Српској, због изузетно високих температура ваздуха и отежаних услова за реализацију васпитно-образовног рада, обустављена је до 11. септембра. Министар Голубовић каже да вјероватно неће бити надокнаде наставе за ђаке у основним и средњим школама, јер може бити испоштован школски календар и реализовано 95 одсто наставе.

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Тагови :

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Република Српска

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средњошколци

ученици

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