Друга Жикина династија: Жика и Милан у борби против Мишиних љубавних авантура

Извор:
АТВ
„Друга Жикина династија” је југословенска комедија из 1986. године у режији Зорана Ћалића. Филм представља осми по реду наставак циклуса „Луде године”.
Жикин и Миланов унук Миша потпуно је полудио за дјевојкама и сексуалним односима. Занемарио дјевојку и вјежбање виолине, а за планиране љубавне авантуре потребан му је празан стан. Жика му великодушно уступа свој, не слутећи какве ће невоље из тога нестати. Мишино стање почиње да их забрињава посебно јер је у породици постојао „луди Милојко”. Адреса за спас постаје им доктор Недељковић који као лијек прописује одлазак на село, гдје ће радом Миша потрошити вишак енергије.
Жикин и Миланов покушај да унука доведу у ред претвориће се у још један низ урнебесних неспоразума и комичних ситуација.
„Друга Жикина династија” - субота у 22 часа и 30 минута.
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