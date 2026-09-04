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Нова језива трагедија у БиХ: Дјечак (6) погинуо у превртању квада

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04.09.2026 21:01

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Нова језива трагедија у БиХ: Дјечак (6) погинуо у превртању квада

Шестогодишњи дјечак из Горњег Вакуфа погинуо је у насељу Дражев Долац, на подручју општине Горњи Вакуф, приликом превртања квада, потврдио је за „Аваз“ портпарол полиције Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона Муамер Караџа.

Несрећа се догодила око 18.15 часова. Дјечак је превезен у Дом здравља, гдје је констатована његова смрт.

Како је казао Караџа, дјечак је сам управљао квадом, те је у једном тренутку дошло до превртања возила, усљед чега је дјечак задобио повреде.

– У 18.20 часова из Дома здравља обавијештени смо да је дијете подлегло повредама – рекао је Караџа.

О догађају је упознат дежурни кантонални тужилац, док увиђај обављају службеници Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Бугојно.

(Аваз)

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Тагови :

квад

трагедија

несрећа

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