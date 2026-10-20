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Горјела зграда у Српцу, повријеђен ватрогасац

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20.10.2026 20:41

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Један ватрогасац повријеђен је током гашења пожара који је захватио стан на посљедњем спрату и дио крова стамбене зграде у улици 11. новембра у Српцу.
Фото: Screenshot / Nezavisne novine

Један ватрогасац повријеђен је током гашења пожара који је захватио стан на посљедњем спрату и дио крова стамбене зграде у улици 11. новембра у Српцу.

Више ватрогасних екипа сатима се борило са ватреном стихијом, а како је за "Независне новине" потврђено из Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Србац, пожар је локализован и угашен.

"Пожар је локализован прије десетак минута. Учествовале су наше четири екипе, једно навално ватрогасно возило из Лакташа, као и платформа, односно ватрогасне љестве из Градишке. Један стан је био захваћен ватром, као и кровна конструкција изнад тог стана. Остали дио зграде је спасен", казали су за "Независне новине" из ове јединице.

Како су додали, ватрогасне екипе и даље су на терену.

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"Имамо једног повријеђеног ватрогасца, док за станаре није била потребна евакуација", навели су из Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Србац.

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Тагови :

Србац

ватрогасац

пожар

зграда

Ватрогасци

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