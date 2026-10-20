Logo

Судар аута и аутобуса у Лакташима, гужве у саобраћају

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
20.10.2026 16:53

Коментари:

0
Саобраћајна незгода у Лакташима којој је учествовао пасат 5 и аутобус.
Фото: Crna Hronika - Radari, Kontrole

Данас је у Лакташима дошло до саобраћајне незгоде у којој је учествовао пасат 5 и аутобус.

Како јављају возачи, на путу Клашнице-Лакташи створене су велике гужве у саобраћају.

За сада није познато да ли је има евентуално повријеђених особа, а на возилима је причињена материјална штета.

До судара је дошло данас у послијеподневним часовима.

Полиција РС

Хроника

У тешкој несрећи код Приједора погинуо мотоциклиста Бојан Кресоје

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна незгода

Лакташи

удес

Аутомобил

аутобус

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција Републике Српске

Хроника

У тешкој несрећи код Приједора погинуо мотоциклиста Бојан Кресоје

2 ч

0
писање казне, Полиција Републике Српске

Хроника

Пијан и дрогиран ”скакавцем” замахнуо ка врату полицајца

4 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Хроника

Мотоциклиста (38) погинуо у тешкој саобраћајној несрећи код Приједора

5 ч

0
Вукалићу максималних 45 година затвора за масакр у Гимназији у Санском Мосту!

Хроника

Вукалићу максималних 45 година затвора за масакр у Гимназији у Санском Мосту!

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

18

Лепа Брена данас слави рођендан: Ево колико година пуни

18

12

Осигуравајућа друштва у Француској пред великим губицима

18

05

Свијету пријети нови талас поскупљења хране током 2027. године

18

02

Кошарац након одлуке Савјета министара: Велика политичка побједа руководства Српске

17

56

Ћосић: Увредљив натпис на муралу биће уклоњен што прије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима