Судар аута и аутобуса у Лакташима, гужве у саобраћају

Аутор:АТВ редакција
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Данас је у Лакташима дошло до саобраћајне незгоде у којој је учествовао пасат 5 и аутобус.
Како јављају возачи, на путу Клашнице-Лакташи створене су велике гужве у саобраћају.
За сада није познато да ли је има евентуално повријеђених особа, а на возилима је причињена материјална штета.
До судара је дошло данас у послијеподневним часовима.
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