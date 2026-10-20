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Пијан и дрогиран ”скакавцем” замахнуо ка врату полицајца

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20.10.2026 14:25

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писање казне, Полиција Републике Српске
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против Н.П. (23) из Требиња јер је пијан и дрогиран напао полицајца В.М. коме је у станици ножем – скакавцем замахнуо према врату.

Оптуженом је на терет стављено кривично дјело напад на службено лице у вршењу службене дужности.

Све се одиграло 20. јула ове године око 6.15 часова. У оптужници се наводи да је Н.П. био у стању привремене душевне поремећености типа акутне алкохолне опијености умјереног степена у склопу болести зависности типа хроничног алкохолизма са концентрацијом од 1,64 g/kg алкохола у организму, као и присуством кокаина и бензодијазепана у организму.

”У стању битно смањене способности да схвати значај свог дјела и управља својим поступцима оптужени не напао службено лице тако што је дошао у просторије дежурне службе ПС Требиње са захтјевом да му се изда извод из регистра новчаних казни”, наводи се у оптужници.

Након што му је полицајац извршио провјеру Н.П. је из шорца извадио преклони нож – скакавац.

”Ножем је замахнуо према врату полицајца В.М. обраћајући му се ријечима: ”Дај ми пиштољ”. Након тога полицајац је успио да му из руке избије нож, стави га под контролу и ухапси”, наводи се у оптужници коју је потврдио Основни суд у Требињу.

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Тагови :

напад на полицију

Требиње

Оптужница

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