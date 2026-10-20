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Акција ПОСКОК-а: Претреси у Жељезницама ФБиХ и Министарству саобраћаја и комуникација ФБиХ

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20.10.2026 11:03

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Акција ПОСКОК-а: Претреси у Жељезницама ФБиХ и Министарству саобраћаја и комуникација ФБиХ

Полицијски службеници Федералне управе полиције од јутрос, 20. октобра, врше претресе службених просторија и рачунарске опреме у Сарајеву и Мостару због сумње на злоупотребу положаја или овлашћења.

По наредбама Посебног одјељења Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине (ПОСКОК), а под надзором поступајућег тужиоца Посебног одјељења Федералног тужилаштва Федерације БиХ, од јутарњих часова спроводе се истражне активности у двије институције.

Како је саопштено, полицијски службеници Федералне управе полиције врше претресе службених просторија и рачунарске опреме у Јавном предузећу „Жељезнице Федерације БиХ“ у Сарајеву, као и у Федералном министарству саобраћаја и комуникација у Мостару.

Активности се спроводе због постојања основа сумње да је почињено кривично дјело злоупотребе положаја или овлашћења, прописано чланом 383. Кривичног закона Федерације БиХ.

Претреси су дио истражних радњи које се спроводе с циљем прикупљања доказа и утврђивања свих околности које су предмет истраге.

За сада нису објављени детаљи о конкретним радњама које се истражују, нити је саопштено да ли је неко од запослених или одговорних лица обухваћен додатним мјерама.

Из ПОСКОКА је наглашено да се врше само претреси и да нико неће бити лишен слободе.

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Тагови :

ФБиХ

Полиција

Федерално тужилаштво

ПОСКОК

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