Logo

Затражен притвор за младића због смрти малољетника који је пао са аутомобила

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
19.10.2026 18:54

Коментари:

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Кантонално тужилаштво СБК упутило је Општинском суду у Бугојну приједлог за одређивање притвора за Е. К. (2004), осумњиченог да је скривио смрт малољетног Е. Х., који је пао с гепека аутомобила којим је управљао.

Е.К. се, како су саопштили из Тужилаштва, сумњичи за кривично дјело тешка кривична дјела против опште сигурности људи и имовине у вези с кривичним дјелом изазивање опште опасности.

Пензионери

Друштво

Огласили се из Фонда ПИО Српске због тврдње да су у ФБиХ пензије дупло веће

Према наводима Тужилаштва, Е. К. је 15. октобра на локалном путу у мјесту Дрветине у општини Бугојно управљао аутомобилом марке BMW, иако није имао положен возачки испит. На гепеку возила сједили су сапутници Е. В. и малољетни Е. Х.

На дијелу пута гдје је возило убрзавало, Е. К. је, сумња се, закочио како би успорио, након чега је Е. Х. пао с на асфалт и ударио главом. Изгубио је свијест, а од задобијених повреда преминуо је на путу до болнице.

Притвор је предложен јер, како наводи Тужилаштво, постоји бојазан да би осумњичени могао уништити, сакрити, измијенити или кривотворити доказе или трагове важне за поступак, односно ометати поступак утицајем на свједоке, саучеснике или прикриваче, преноси ЦрнаХроника.

Будва

Регион

Запалио се брод код Будве: Евакуисано око 20 туриста

Против Е. В. се, такође, води истрага због кривичног дјела давање лажног исказа.

Подијели:

Тагови :

Бугојно

Саобраћајна несрећа

преминуо младић

МУП СБК

Коментари (0)

Прочитајте више

Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Радник поште главом разбио излог? Сумња се на једно

2 ч

0
Рудник

БиХ

У Руднику мрког угља обустављена производња због недостатка горива за рад

2 ч

0
Полиција Србија

Србија

Хорор у Ћуприји: Насилник претукао комшиницу, па јој убио пса

2 ч

0
Струја

Бања Лука

Бројне бањалучке улице сутра остају без струје

2 ч

0

Више из рубрике

Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Радник поште главом разбио излог? Сумња се на једно

2 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

У тешкој несрећи повријеђене двије особе: Саобраћај се одвија наизмјенично

3 ч

0
Диплома факултет студије

Хроника

Професорица из Тузле осуђена на годину дана затвора

4 ч

0
Потврђена оптужница против Пољака за паљевину олтара у Међугорју

Хроника

Потврђена оптужница против Пољака за паљевину олтара у Међугорју

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

13

Власти у Француској увеле полицијски час

20

13

Умрла бивша дјевојка Џастина Бибера

19

56

Кондић Панић о протестима у Француској: Полиција се суочава са изазовима

19

55

Због нереда у Паризу затворен Лувр

19

51

Пуна подршка клупског руководства: Саша Илић остаје тренер Партизана

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима