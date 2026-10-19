Затражен притвор за младића због смрти малољетника који је пао са аутомобила

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Кантонално тужилаштво СБК упутило је Општинском суду у Бугојну приједлог за одређивање притвора за Е. К. (2004), осумњиченог да је скривио смрт малољетног Е. Х., који је пао с гепека аутомобила којим је управљао.
Е.К. се, како су саопштили из Тужилаштва, сумњичи за кривично дјело тешка кривична дјела против опште сигурности људи и имовине у вези с кривичним дјелом изазивање опште опасности.
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Према наводима Тужилаштва, Е. К. је 15. октобра на локалном путу у мјесту Дрветине у општини Бугојно управљао аутомобилом марке BMW, иако није имао положен возачки испит. На гепеку возила сједили су сапутници Е. В. и малољетни Е. Х.
На дијелу пута гдје је возило убрзавало, Е. К. је, сумња се, закочио како би успорио, након чега је Е. Х. пао с на асфалт и ударио главом. Изгубио је свијест, а од задобијених повреда преминуо је на путу до болнице.
Притвор је предложен јер, како наводи Тужилаштво, постоји бојазан да би осумњичени могао уништити, сакрити, измијенити или кривотворити доказе или трагове важне за поступак, односно ометати поступак утицајем на свједоке, саучеснике или прикриваче, преноси ЦрнаХроника.
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Против Е. В. се, такође, води истрага због кривичног дјела давање лажног исказа.
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