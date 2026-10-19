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Огласили се из Фонда ПИО Српске због тврдње да су у ФБиХ пензије дупло веће

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19.10.2026 18:15

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Пензионери бање рехабилитација
Фото: Pexel/ Ionela Mat

Фонд ПИО Републике Српске огласио се поводом изјава појединаца који тврде да су пензије у ФБиХ дупло веће него у Српској.

“О овој теми се често говори, али се у јавности неријетко износе непотпуне или погрешно интерпретиране информације. Зато у наредном периоду доносимо упоредне податке о исплаћеним пензијама, како бисмо на основу чињеница приказали стварно стање”, наводи се у објави.

Први преглед односи се на исплату најниже пензије за 15-20 година пензијског стажа у мјесецу септембру.

По томе, најнижа пензија за 15-20 година стажа у Српској износи 434,15 КМ, а у Федерацији БиХ 451,22 КМ.

“С циљем истинитог информисања јавности, а због покушаја неодговорних појединаца у обмани јавности, нарочито пензионерске популације да су пензије у Српској дупло ниже од пензија у Федерацији БиХ, доносимо упоредну и стварну слику висине загарантоване пензије за пензијски стаж од 15 до 20 година”, поручују из Фонда ПИО.

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Тагови :

Фонд ПИО

пензије

ФБиХ

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