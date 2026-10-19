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Инспектори упозоравају на шта обратити пажњу ако купујете путем друштвених мрежа

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19.10.2026 15:59

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Фото: Pixabay

Федерална управа за инспекцијске послове заприма бројне пријаве грађана због проблема с куповином путем друштвених мрежа. Највише се жале на погрешне или неквалитетне производе, одбијене рекламације и продаваче који након уплате нестану.

Како наводе из Федералне управе за инспекцијске послове, грађани најчешће пријављују испоруку погрешних или неквалитетних производа, одбијање рекламација и поврата новца те немогућност да контактирају продавача након куповине. Како наводе, посебан проблем су анонимни профили иза којих стоје нерегистровани продавачи.

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Закон штити само купце регистрованих трговаца

Федерални тржишни инспекторат упозорава да куповина од нерегистрованих продавача носи додатне ризике и отежава остваривање потрошачких права. Закон о заштити потрошача у БиХ штити потрошаче искључиво у односима с регистрованим трговцима, без обзира на то купује ли се у физичкој продавници или путем интернета.

Из Инспектората истичу да таква куповина не повећава само ризик од губитка новца, него и погодује опстанку нелегалне трговине. Повољна цијена, велик број пратилаца и позитивни коментари на друштвеним мрежама, наглашавају, нису гаранција законите и сигурне куповине.

Шта провјерити прије наруџбе

Инспектори савјетују грађане да прије онлајн куповине провјере ко продаје робу, односно да затраже назив трговца, адресу и податке о регистрацији. Важно је и да продавач издаје рачун, јер је он доказ о куповини, као и да се прије наруџбе провјере услови рекламације и поврата робе.

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Ако продавач скрива идентитет или одбија дати основне податке, поручују из Инспектората, од куповине треба одустати.

Закон о унутрашњој трговини ФБиХ у члану 50. прописује да продају на даљину може организовати само трговац регистрован за ту врсту трговине. Члан 51. утврђује обавезу доступности података о трговцу у прописаним облицима електронске трговине.

Исти члан прописује да оператери електронских платформи морају обавијестити потрошаче је ли продавач регистровани трговац, као и да се на уговоре закључене с нерегистрованим лицима не примјењују прописи којима су уређена права потрошача.

Федерални тржишни инспекторат поступа по пријавама незаконите трговине у оквиру својих надлежности и подузима законом прописане мјере. Ипак, упозоравају да инспекцијске мјере против нерегистрованог продавача не значе аутоматски и поврат новца оштећеном купцу.

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Због тога апелују на грађане да провјере од кога купују и да обавезно траже фискални рачун.

(Кликс)

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Подијели:

Тагови :

онлајн куповина

Заштита потрошача

продавци

инспектор

друштвене мреже

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