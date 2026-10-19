Преминуо Миле Љубичић Тајфун

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Послије дуге и тешке болести у 65. години у Општој болници у Кикинди, преминуо је некадашњи фудбалер и тренер Миле Љубичић, преносе медији.
Он је био познатији пријатељима по надимку "Тајфун". Рођен је у Банатском Великом селу, гдје је завршио основну школу, а гдје је уједно и заволио фудбал и њиме почео да се бави. Прве кораке направио је на терену локалне "Козаре".
Након тога је прешао у Кикинду, где је остварио тренерску каријеру. Са клупе је водио истоимени клуб, као и Жак. Једно вријеме је радио у Словенији, а био је посвећен раду са млађим категоријама и држао је школе фудбала.
Од Милета Љубичића Тајфуна опростила се локална заједница у Кикинди, али и љубитељи фудбала из региона Војводине.
Миле Љубичић Тајфун биће сахрањен у родном Банатском Великом селу у уторак, 20. октобра у 14.00 часова.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
4 ч0
Фудбал
6 ч0
Фудбал
12 ч2
Фудбал
13 ч4
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму