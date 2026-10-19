Logo

Преминуо Миле Љубичић Тајфун

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
19.10.2026 17:12

Коментари:

0
Преминуо Миле Љубичић Тајфун
Фото: Gradski.online

Послије дуге и тешке болести у 65. години у Општој болници у Кикинди, преминуо је некадашњи фудбалер и тренер Миле Љубичић, преносе медији.

Он је био познатији пријатељима по надимку "Тајфун". Рођен је у Банатском Великом селу, гдје је завршио основну школу, а гдје је уједно и заволио фудбал и њиме почео да се бави. Прве кораке направио је на терену локалне "Козаре".

Након тога је прешао у Кикинду, где је остварио тренерску каријеру. Са клупе је водио истоимени клуб, као и Жак. Једно вријеме је радио у Словенији, а био је посвећен раду са млађим категоријама и држао је школе фудбала.

Од Милета Љубичића Тајфуна опростила се локална заједница у Кикинди, али и љубитељи фудбала из региона Војводине.

Миле Љубичић Тајфун биће сахрањен у родном Банатском Великом селу у уторак, 20. октобра у 14.00 часова.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Миле Љубичић Тајфун

Кикинда

Коментари (0)

Више из рубрике

Навијачи Јувентуса извиждали играче

Фудбал

Навијачи Јувентуса извиждали играче

4 ч

0
Капитен ударио на саиграче у Јувентусу, Спалети му брутално одговорио: "И ти си крив за дебакл!"

Фудбал

Капитен ударио на саиграче у Јувентусу, Спалети му брутално одговорио: "И ти си крив за дебакл!"

6 ч

0
Огласила се Торцида послије скандала у Сплиту: "Ово се не виђа ни код најгорих убица и силоватеља"

Фудбал

Огласила се Торцида послије скандала у Сплиту: "Ово се не виђа ни код најгорих убица и силоватеља"

12 ч

2
Партизан издао саопштење послије пораза од Железничара

Фудбал

Партизан издао саопштење послије пораза од Железничара

13 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

20

13

Власти у Француској увеле полицијски час

20

13

Умрла бивша дјевојка Џастина Бибера

19

56

Кондић Панић о протестима у Француској: Полиција се суочава са изазовима

19

55

Због нереда у Паризу затворен Лувр

19

51

Пуна подршка клупског руководства: Саша Илић остаје тренер Партизана

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима