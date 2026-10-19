Огласила се Торцида послије скандала у Сплиту: "Ово се не виђа ни код најгорих убица и силоватеља"

Аутор:АТВ редакција
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Торцида, навијачка група Хајдука из Сплита, огласила се након инцидената на утакмици против Ајакса на Пољуду.
Подсјетимо, 15. октобра велики инциденти и тензије обиљежили су припрему утакмице Хајдука и Ајакса на Пољуду, а ситуација је додатно ескалирала уочи самог почетка меча, када су навијачи Торциде у кортеу пјевали антисемитске и усташке пјесме.
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Њихово саопштење, које су пренијели хрватски медији, а које су илустровали транспарентом „Новинари, црви“, преносимо у цјелости.
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„Поводом незапамћене медијске хистерије и јавног прогона појединаца који су се нашли на удару медија због навијачких повика, који су у Холандији дио редовног репертоара усмјереног против навијача Ајакса, овим путем желимо да скренемо пажњу на опасне трендове манипулације јавним простором и селективног спровођења правде у нашем друштву.
15.10.2026, LIVE: Hajduk Split🇭🇷 - Ajαx Amsterdam🇳🇱, Torcida on way to stadium with a coffin with the inscription "Ajax", click here for more: https://t.co/w88c1AHmgc
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/OD7UtlRC7D https://t.co/S0Q6iWJwwh— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 15, 2026
Од навијачког препуцавања са навијачима Ајакса, уз несебичну помоћ медија, направили сте прворазредни национални скандал. Без разумијевања контекста и озбиљног покушаја да се утврди стварно значење изговореног, медијски лешинари, којима су кликови важнији од чињеница, данима подстичу јавни линч и разапињу појединце на стуб срама.
Док се афере нижу и падају у заборав, а држава се дословно и фигуративно гуши у смећу, све расположиве снаге усмјерили сте на привођења, претресе и прогон навијача. Одједном имамо институције које раде даноноћно, брзо и беспрекорно, док су за грађане споре и неефикасне. Брзина реакције институција у овом случају показује да је ефикасно дјеловање могуће када за њега постоје политичка воља и притисак јавности.
Зато очекујемо да се иста одлучност примијени и на афере, корупцију, неправилности и друге проблеме који директно утичу на здравље, квалитет живота и свакодневицу грађана.
Овакви случајеви, када је ријеч о навијачима, нису преседан. И раније смо свједочили медијским хајкама и демонстрацијама институционалне силе, неријетко под снажним притиском јавности и уз очигледну потребу да се створи утисак одлучности и ефикасности.
Овакав интензитет медијског прогона и јавног излагања појединаца не виђа се чак ни у случајевима најокрутнијих убистава и најтежих кривичних дјела.
Таква ревност у потрази за фотографијама и њиховом објављивању не показује се ни када је ријеч о најгорим убицама и силоватељима. Посебно је поражавајућа чињеница да се једној навијачкој поворци придаје готово незапамћена медијска пажња, у размјерама какве је тешко замислити било гдје у Европи и свијету.
Та изненадна ефикасност и селективна одлучност, уз невјероватну усклађеност дијела политике, институција и медија, отварају питање да ли ова хистерија служи само као димна завјеса“, наводи се у саопштењу.
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