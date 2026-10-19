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Огласила се Торцида послије скандала у Сплиту: "Ово се не виђа ни код најгорих убица и силоватеља"

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19.10.2026 07:37

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Огласила се Торцида послије скандала у Сплиту: "Ово се не виђа ни код најгорих убица и силоватеља"

Торцида, навијачка група Хајдука из Сплита, огласила се након инцидената на утакмици против Ајакса на Пољуду.

Подсјетимо, 15. октобра велики инциденти и тензије обиљежили су припрему утакмице Хајдука и Ајакса на Пољуду, а ситуација је додатно ескалирала уочи самог почетка меча, када су навијачи Торциде у кортеу пјевали антисемитске и усташке пјесме.

Навијачи Хајдук Торцида

Регион

Сплитска полиција тражи девет припадника Торциде, објавили њихове фотографије

Њихово саопштење, које су пренијели хрватски медији, а које су илустровали транспарентом „Новинари, црви“, преносимо у цјелости.

hajduk torcida

Фудбал

Срамно: "Торцидаши" у колони ка Пољуду узвикују "Аушвиц!" и "Устај, Адолфе!"

„Поводом незапамћене медијске хистерије и јавног прогона појединаца који су се нашли на удару медија због навијачких повика, који су у Холандији дио редовног репертоара усмјереног против навијача Ајакса, овим путем желимо да скренемо пажњу на опасне трендове манипулације јавним простором и селективног спровођења правде у нашем друштву.

Од навијачког препуцавања са навијачима Ајакса, уз несебичну помоћ медија, направили сте прворазредни национални скандал. Без разумијевања контекста и озбиљног покушаја да се утврди стварно значење изговореног, медијски лешинари, којима су кликови важнији од чињеница, данима подстичу јавни линч и разапињу појединце на стуб срама.

Док се афере нижу и падају у заборав, а држава се дословно и фигуративно гуши у смећу, све расположиве снаге усмјерили сте на привођења, претресе и прогон навијача. Одједном имамо институције које раде даноноћно, брзо и беспрекорно, док су за грађане споре и неефикасне. Брзина реакције институција у овом случају показује да је ефикасно дјеловање могуће када за њега постоје политичка воља и притисак јавности.

Зато очекујемо да се иста одлучност примијени и на афере, корупцију, неправилности и друге проблеме који директно утичу на здравље, квалитет живота и свакодневицу грађана.

Овакви случајеви, када је ријеч о навијачима, нису преседан. И раније смо свједочили медијским хајкама и демонстрацијама институционалне силе, неријетко под снажним притиском јавности и уз очигледну потребу да се створи утисак одлучности и ефикасности.

Овакав интензитет медијског прогона и јавног излагања појединаца не виђа се чак ни у случајевима најокрутнијих убистава и најтежих кривичних дјела.

Таква ревност у потрази за фотографијама и њиховом објављивању не показује се ни када је ријеч о најгорим убицама и силоватељима. Посебно је поражавајућа чињеница да се једној навијачкој поворци придаје готово незапамћена медијска пажња, у размјерама какве је тешко замислити било гдје у Европи и свијету.

Та изненадна ефикасност и селективна одлучност, уз невјероватну усклађеност дијела политике, институција и медија, отварају питање да ли ова хистерија служи само као димна завјеса“, наводи се у саопштењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сплит

Торцида

Хајдук Сплит

Навијачки инциденти

Адолф Хитлер

Јевреји

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