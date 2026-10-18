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Милан се коцкао са три гола предности: Аталанта била надомак великог повратка

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18.10.2026 20:10

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Адријен Рабио, лијево, слави са Кристијаном Пулишићем, десно, и Гонкалом Рамосом, у позадини, након што је постигао други гол за свој тим током фудбалске утакмице Серије А између Милана и Аталанте у Милану, Италија, у недјељу, 18. октобра 2026.
Фото: Tanjug/AP/Luca Bruno

Фудбалери Милана савладали су Аталанту резултатом 3:2 у утакмици у којој су имали три гола предности, али су на крају морали жестоко да се боре како би сачували побједу.

Мало је недостајало да гости приреде велики преокрет, пошто су у другом полувремену успјели да постигну два поготка и потпуно врате неизвјесност у сусрет.

Милан је боље ушао у утакмицу, а већ у 13. минуту Кристијан Пулишић затресао је мрежу Аталанте. Ипак, славље домаћих није дуго трајало јер је након провјере видео-снимка погодак поништен због офсајда.

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Оно што Американцу није признато, Гонсало Рамос успио је да надокнади десетак минута касније. Послије играња руком у казненом простору Аталанте, судија Данијеле Кифи је уз помоћ ВАР-а показао на бијелу тачку, а Рамос је у 24. минуту био прецизан за вођство Милана.

Аталанта је покушавала да узврати, а једну од најбољих прилика имао је Лазар Самарџић, који је у 42. минуту шутирао поред стативе.

Казна је стигла практично у наредном нападу. Адријен Рабио је у 43. минуту искористио додавање Дијега Мореире и прецизним ударцем са ивице казненог простора удвостручио предност домаћих.

У наставку је Милан имао прилику да много раније ријеши питање побједника. Након нове интервенције ВАР-а досуђен је још један једанаестерац, али је овога пута голман Аталанте Марко Карнесеки прочитао намјеру Рамоса и одбранио његов ударац.

Ипак, домаћи су већ у истом, 57. минуту, стигли до трећег поготка. Лука Модрић извео је корнер, Рабио је главом вратио лопту пред гол, гдје се најбоље снашао Марио Хила и погодио за великих 3:0.

Марио Хила
Марио Хила слави гол
Tanjug/AP/Luca Bruno

Чинило се да је утакмица одлучена, али Аталанта није намјеравала да се преда.

Прво је Никола Крстовић у 63. минуту погодио стативу, да би само четири минута касније Ђанлука Гаетано прецизним ударцем смањио на 3:1.

Тај погодак дао је додатни вјетар у леђа гостима, који су наставили да нападају. У 82. минуту Крстовић је избјегао одбрану Милана, изашао сам пред голмана Мајка Мањана и послао лопту у доњи лијеви угао за 3:2.

Гол Николе Крстовића
Гол Николе Крстовића
Tanjug/AP/Luca Bruno

Утакмица је тако ушла у неизвјесну завршницу, а прилике су се низале на обје стране.

Ардон Јашари је у 88. минуту могао да отклони све дилеме, али је Карнесеки сјајном интервенцијом зауставио његов ударац. На другој страни, Давиде Запакоста је у судијској надокнади покушао да донесе изједначење Аталанти, међутим, Мањан је био на висини задатка.

Посљедњу прилику на утакмици имао је Рамос, чији је ударац у 95. минуту одбранио Карнесеки.

Милан је на крају ипак сачувао предност и стигао до побједе, иако је након вођства од 3:0 себи дозволио да у посљедњим минутима страхује за сва три бода.

Утакмицу је, иначе, обиљежила и повреда Сеада Колашинца, који је морао да напусти терен већ у 20. минуту.

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Тагови :

АЦ Милан

Аталанта

Серија А

Фудбал

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