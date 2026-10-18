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Леће разбио Удинезе у гостима: Три гола за убједљиву побједу

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18.10.2026 15:32

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Киалонда Гаспар из Лечеа слави након што је постигао гол током утакмице италијанске Серије А између Удинезеа и Лећеа у Удинама, Италија, у недјељу, 18. октобра 2026.
Фото: Tanjug/AP/LaPresse/Andrea Bressanutti

Фудбалери Лећеа остварили су убједљиву побједу на гостовању код Удинезеа, славивши резултатом 3:0 у утакмици у којој су искористили своје прилике и домаћину нанијели тежак пораз.

Гости су до предности стигли већ у 11. минуту, када је послије корнера Антонина Гала највиши у скоку био Кијалонда Гаспар, који је главом послао лопту у мрежу за 0:1.

Леће је предност удвостручио у 33. минуту, поново након корнера. Овога пута лопта је погодила Конана Ндрија и одбила се у гол, па су гости на одмор отишли са два гола предности.

Конан Н'Дри и Јеспером Карлстрем
Конан Н'Дри и Јеспером Карлстрем
Tanjug/AP/LaPresse/Andrea Bressanutti

Удинезе је покушавао да се врати у утакмицу, а најближи томе био је у 60. минуту, када је Јакуб Пјотровски затресао мрежу. Ипак, након провјере у ВАР соби, погодак је поништен због офсајда.

Домаћин је имао још неколико прилика, али није успио да савлада голмана Владимира Фалконеа. На другој страни, Леће је могао и раније да ријеши питање побједника, али је голман Удинезеа Мадука Окоје у неколико наврата одлично интервенисао.

Коначан резултат поставио је Џамил Зиберт у 86. минуту, само четири минута након уласка у игру. Послије одличног самосталног продора ушао је у шеснаестерац и прецизним ударцем погодио горњи лијеви угао гола Удинезеа.

Леће је тако заслужено стигао до тријумфа, док је Удинезе, упркос приликама које је створио, остао без постигнутог гола.

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Тагови :

Серија А

утакмица

Фудбал

ФК Леће

ФК Удинезе

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