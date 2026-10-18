Из Тузле до врха свјета: Мушкарци који су промијенили пол и освојили свјетске модне писте

Аутор:АТВ редакција
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Током посљедњих десет година модна индустрија доживјела је значајне промјене када је ријеч о заступљености трансродних особа.
Све већи број модних агенција, познатих дизајнера и свјетских брендова укључује трансродне моделе у своје кампање, модне ревије и насловнице престижних часописа. На тај начин мода постаје простор у којем се све више истичу различитост, индивидуалност и слобода изражавања.
Трансродне особе данас заузимају све значајније мјесто у свијету моде и забаве. Њихове приче, успјеси и животна искуства привлаче пажњу јавности, док својим радом доприносе промјенама традиционалних схватања љепоте. Иако су се многе од њих током живота суочавале с предрасудама и неприхватањем, успјеле су изградити успјешне каријере и постати препознатљива лица међународне модне сцене.
Андреја Пејић рођена је 1991. године у Тузли, у Босни и Херцеговини. Након развода родитеља, одрастала је уз мајку и брата, а због рата у Босни и Херцеговини њена породица напустила је земљу и преселила се у Аустралију. Управо је тамо Андреја започела пут који ће је касније одвести до самог врха међународне модне индустрије.
Ширу пажњу јавности привукла је почетком 2010-их година захваљујући свом необичном изгледу и способности да успјешно носи и мушке и женске модне креације. Њена појава представљала је новину у индустрији која је дуго инсистирала на јасно подијељеним категоријама мушке и женске моде. Андреја је тако постала један од најпознатијих андрогиних модела на свијету.
Године 2014. јавно је објавила да је трансродна жена, након чега је наставила да гради каријеру као женски модел. Њена прича постала је значајна за већу видљивост трансродних особа у моди, а Андреја је наставила да сарађује с познатим дизајнерима и појављује се у међународним модним публикацијама.
Посебно се истиче њено појављивање у америчком издању часописа „Вог“ 2015. године, чиме је додатно допринијела већој заступљености трансродних модела у престижним модним медијима. Њен успјех показује да поријекло и животне околности не морају бити препрека остваривању великих професионалних циљева.
Српски модни дизајнер Марко Митановски постао је познат по својим авангардним креацијама, драматичним силуетама и необичном умјетничком приступу моди. Његов рад привукао је пажњу међународне јавности, а међу познатим личностима с којима је сарађивао нашла се и свјетска музичка звијезда Лејди Гага (Lady Gaga).
Митановски је током каријере показивао склоност ка помјерању граница традиционалне моде. Његове креације често су спајале елементе позоришта, умјетности и високе моде, због чега је стекао препознатљив стил.
У јавности су се појавиле информације о његовој родној транзицији и представљању као Мие. Њена прича отворила је простор за разговор о идентитету, личној слободи и изазовима с којима се суочавају особе које пролазе кроз велике животне промјене.
Важно је нагласити да је лични идентитет индивидуално искуство и да свака особа има право да одлучује о томе како ће се представљати јавности. У свијету моде, у којем су креативност и изражавање личности од посебног значаја, овакве приче додатно покрећу разговоре о различитости и прихватању.
Валентина Сампаио бразилска је манекенка која је остварила значајне успјехе на међународној модној сцени. Постала је позната као једна од трансродних модела које су успјеле да остваре сарадњу с великим свјетским модним брендовима.
Године 2017. појавила се на насловници француског издања часописа „Вог“, чиме је постала једна од првих трансродних манекенки које су добиле такву прилику у престижном модном часопису. Тај тренутак представљао је важан корак ка већој видљивости трансродних особа у свијету високе моде.
Њен професионални успјех настављен је сарадњом с познатим брендовима, укључујући „Марк Џејкобс“ (Marc Jacobs) и друге модне и козметичке куће. Посебну пажњу привукла је 2019. године, када је постала прва отворено трансродна манекенка ангажована за кампању бренда „Викторијас сикрет“ (Victoria's Secret), а наредне године учествовала је и на њиховој модној ревији.
Валентина је својим успјехом показала да професионализам, таленат и посвећеност могу отворити врата и у индустрији која се традиционално ослањала на уске стандарде љепоте. Њена каријера представља примјер промјена које се дешавају у савременом свијету моде.
Кејтлин Џенер (Caitlyn Jenner) постала је свјетски позната још током спортске каријере, када је под именом Брус Џенер (Bruce Jenner) остварила велики успјех у десетобоју. На Олимпијским играма 1976. године у Монтреалу освојила је златну медаљу и поставила свјетски рекорд, чиме је стекла статус једне од најпознатијих спортисткиња тог времена.
Ширу популарност изван спорта стекла је и захваљујући повезаности с породицом Кардашијан-Џенер (Kardashian-Jenner) те појављивању у њиховим телевизијским емисијама.
Године 2015. јавно је објавила да је трансродна жена и представила се свијету као Кејтлин Џенер. Њена одлука изазвала је велику пажњу медија и отворила бројне разговоре о родном идентитету, приватности и прихватању у друштву.
Иако је њен живот био обиљежен великим спортским успјесима и јавним признањем, њена лична прича показала је да спољашњи успјех не мора значити да је особа у потпуности задовољна властитим животом. Џенер је говорила о дугогодишњем суочавању с властитим идентитетом и одлуци да о њему јавно проговори.
Њена прича подсјећа на то да свака особа има право на властити пут и да промјене у животу могу доћи у различитим животним раздобљима. Истовремено, њена јавна личност и ставови о појединим друштвеним питањима изазивали су различите реакције јавности.
Приче Андреје Пејић, Валентине Сампаио, Кејтлин Џенер и других јавних личности показују колико се друштво и модна индустрија мијењају. Њихови успјеси нису значајни само због појављивања на насловницама часописа или сарадње с познатим брендовима већ и због разговора које су покренули о идентитету, слободи изражавања и једнаким могућностима.
Модна индустрија на тај начин постаје простор у којем се љепота све мање посматра кроз један унапријед одређен образац, а све више кроз индивидуалност, креативност и аутентичност.
(Аваз)
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