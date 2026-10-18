У Миљаковцима код Приједора процвјетала вишња

Аутор:АТВ редакција
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У народу познато Михољско љето и необично топло вријеме за ово доба године поново је "преварило" воће.
У Миљаковцима код Приједора, на једном породичном имању, умјесто да листови пожуте и опадају, вишња је опет почела да цвјета.
Мјештане је веома изненадила појава цвјетања вишње а према народном вјеровању оваква појава наговјештава да ће зима бити оштра и дуга.
Воћари потврђују да за биљку није добро када цвијета у периоду кад јој вријеме није, а оваква појава је управо посљедица климатских промјена.
(РТРС)
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