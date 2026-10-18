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Метеоролози објавили прогнозу за сутра

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18.10.2026 15:02

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Мапа БиХ вријеме
Фото: БХ Метео

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно сунчано и топло уз малу до умјерену облачност.

Јутро ће бити претежно ведро и свјеже, у вишим предјелима слаб мраз. Око ријека и по котлинама пролазна магла, наводи Републички хидрометеоролошки завод.

Вјетар слаб и промјенљив или сјеверних смјерова.

Минимална температура ваздуха од два до седам, на југу око 10, у вишим предјелима од минус три степена Целзијусова.

Максимална температура ваздуха од 18 до 24, у вишим предјелима од 13 степени.

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је данас у већем дијелу Републике Српске и ФБиХ било претежно сунчано. Више облачности било је на истоку и сјевероистоку.

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