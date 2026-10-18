Постоје ли посебна правила за данас? Слави се хришћанка која није поклекла ни пред мучитељима

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква (СПЦ) данас, 18. октобра, обиљежава Свету мученицу Харитину, хришћанку која је, према црквеном предању, још као млада одлучила да свој живот посвети вјери.
Њено житије доноси причу о дјевојци која је остала досљедна својим увјерењима упркос прогонима и мучењу, а посебно се издваја податак да ју је као сироче усвојио угледни хришћанин који ју је одгајао као рођену ћерку.
Према црквеном предању, Харитина је у дјетињству остала без родитеља, након чега ју је усвојио Клаудије, угледан човјек и хришћанин. Он ју је васпитавао као своје дијете, а она је, како се наводи у житију, много времена посвећивала учењу хришћанске вјере.
Харитина је одлучила да живи у дјевичанству и посвети се Христу. Није се, међутим, задржала само на личној вјери већ је и друге људе подстицала да прихвате хришћанство.
Управо је то, према предању, привукло пажњу власти у вријеме цара Диоклецијана, познатог по прогонима хришћана. Харитина је изведена пред намјесника Дометијана и суочена са оптужбама због своје вјере и дјеловања.
Житије описује тешка страдања којима је Харитина била изложена. Према предању, мучитељи су покушавали да је натјерају да се одрекне хришћанства, али она није пристала.
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У причи се наводи да су је подвргавали различитим облицима мучења, укључујући бацање у море и везивање за точак. У црквеном предању ови догађаји представљају се као чудесна избављења, јер Харитина, према житију, није била повријеђена на начин на који су мучитељи очекивали.
На крају, док се молила Богу, преминула је прије него што су је, према предању, нападачи оскрнавили.
Њено страдање остало је у православној традицији симбол истрајности у вјери. Ипак, важно је нагласити да је ријеч о црквеном житију, а не о догађајима који су у свим појединостима независно потврђени историјским изворима.
За Свету Харитину нису поуздано потврђена широко распрострањена народна вјеровања у Србији која би налагала да се 18. октобра не обављају одређени кућни послови, не позајмљују ствари или избјегавају поједине активности.
Празник се може обиљежити одласком на богослужење, молитвом и сјећањем на светитељку, у складу са црквеном праксом и личним могућностима. То су општи облици православног вјерског живота, а не посебна правила која су јединствено везана за Свету Харитину.
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Њено житије остаје прича о вјери и истрајности у времену прогона, док се њено име у црквеном календару чува као успомена на хришћанку која, према предању, није одустала од својих увјерења ни пред највећим искушењима, преноси телеграф.
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