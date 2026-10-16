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Данас је свети Дионисије: Изговорите ове ријечи за заштиту од невоље

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16.10.2026 07:18

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Данас је свети Дионисије: Изговорите ове ријечи за заштиту од невоље
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници данас прослављају Светог Дионисија Ареопагита, великог светитеља и свештеномученика који се у народу сматра заштитником образованих, благих и праведних људи.

Према предању, осим дванаест великих апостола, Бог је изабрао још седамдесет других који су ширили хришћанство, а међу њима је био и Свети Дионисије. Прије него што је примио вјеру, био је угледни атински судија и отац кога су сви цијенили јер никада није осудио невиног човјека.

Након што је чуо проповиједи апостола Павла, преобратио се у хришћанство и постао атински епископ. Касније је отишао у Галију да проповиједа вјеру међу варварима, гдје је у 90. години живота пострадао мученичком смрћу јер није желио да се одрекне Христа.

Према народном вјеровању, данас је најважније у молитви имати једну искрену и богоугодну жељу, а сви који се нађу у невољи треба да се обрате овом светитељу посебним ријечима:

Благости се научивши и бивши разуман у свему, благом савјешћу достојно си се обукао. Напојио си се од сасуда изабраног, тајни неизречених, вјеру сачувавши, добар крај имајући, свештеномучениче Дионисије: Моли Христа Бога, да спасе душе наше, гласи молитва.

(Информер)

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Тагови :

Српска православна црква

светац

молитва

Православни календар

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