Данас се женама остварују жеље: Славимо Покров Пресвете Богородице

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српска православна црква и њени вјерници данас славе Покров Пресвете Богородице, а вјерује се да на данашњи празник Богородица испуњава жеље женама.
Покров Пресвете Богородице представља њен омофор (покривач) који је "она разастрала над Хришћанима - у виђењу које је имао преподобни Андреј Јуродиви и његов ученик".
Вјерује се да Богородица и даље држи овај покров изнад нас и штити нас од зла.
Обичај налаже да жене које нису рађале, треба да на овај велики празник запале свијећу, помоле се и посте.
Према предању, 911. године, за вријеме цара Лава Мудрог, Света Дева Марија се током службе јавила окупљеном народу на молитви у Богородичиној цркви у Цариграду. У четвртом часу свеноћног бденија, вјерници су угледали Пресвету Мајку Божију са раширеним омофором, односно покровом на рукама, којим је покрила све присутне, дајући знак да под своје окриље узима све који вјерују у њу и њеног сина.
Пећка Патријаршија и многи Срби прослављају Покров Пресвете Богородице као крсну славу.
Ове године на Покров Пресвете Богородице се пости, јер пада у сриједу, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
52
12
51
12
50
12
40
12
40
Тренутно на програму