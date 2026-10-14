Трамп: Ускоро велика потрага за нафтом, гасом и минералима

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да су у току припреме за почетак велике потраге за нафтом, гасом и минералима на Гренланду.
Трамп није објавио детаље о плановима за истраживање на Гренланду, али је навео да постоје стручњаци који тврде да је количина лако доступне нафте много већа него у било којој земљи и било гдје на свијету.
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Америка, Данска и Гренланд потписали су прошлог мјесеца споразум ради смањења тензија након што је Трамп у више наврата запријетио да ће преузети контролу над стратешки важним и минералима богатим острвом.
Споразум који су потписали Америка, Данска и Гренланд проширује улогу америчке војске на Гренланду и отвара пут за двије нове базе и одбрамбени ракетни систем "Златна купола", док је потврђен дански суверенитет и право на самоопредјељење Гренланда.
(Срна)
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