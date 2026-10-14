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Трамп: Ускоро велика потрага за нафтом, гасом и минералима

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14.10.2026 07:55

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Предсједник САД-а Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће прије него што се укрца у хеликоптер „Марин ван”, у суботу, 26. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Rod Lamkey

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да су у току припреме за почетак велике потраге за нафтом, гасом и минералима на Гренланду.

Трамп није објавио детаље о плановима за истраживање на Гренланду, али је навео да постоје стручњаци који тврде да је количина лако доступне нафте много већа него у било којој земљи и било гдје на свијету.

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Америка, Данска и Гренланд потписали су прошлог мјесеца споразум ради смањења тензија након што је Трамп у више наврата запријетио да ће преузети контролу над стратешки важним и минералима богатим острвом.

Споразум који су потписали Америка, Данска и Гренланд проширује улогу америчке војске на Гренланду и отвара пут за двије нове базе и одбрамбени ракетни систем "Златна купола", док је потврђен дански суверенитет и право на самоопредјељење Гренланда.

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Нафта

Америка

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