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Држављани БиХ покушали да прокријумчаре 34 мигранта: Полиција их зауставила у Словенији

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14.10.2026 07:14

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Држављани БиХ покушали да прокријумчаре 34 мигранта: Полиција их зауставила у Словенији
Фото: Envato/travelarium

Словеначка полиција је у понедјељак, нешто прије 14 часова, у мјесту Градишче при Материји зауставила комби с хрватским регистарским ознакама у којем су пронађена 34 држављанина Турске.

Како је саопштила полиција, комби је возио 22-годишњи држављанин БиХ, а с њим је био и 18-годишњи сувозач, такође држављанин БиХ.

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Када су полицајци отворили задња врата комбија, у њему су пронашли 34 држављанина Турске који су у Словенију ушли незаконито. Податке је објавила Полицијска управа Копер, а пренијели су их словенски медији Приморске новице и Обалаплус.

Сви превезени држављани Турске затражили су међународну заштиту, а поступци против возача и сувозача су још у току.

(ГласСрпске)

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Тагови :

кријумчарење мигратана

Словенија

Држављанин БиХ

хапшење

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