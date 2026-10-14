Епилептични напад може бити смртоносан: Једно никако не смијете да радите

Аутор:АТВ редакција
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Када особа изгуби свијест, нагли и трзајући покрети могу бити знак епилептичног напада. Епилептични напади могу изгледати застрашујуће, али нису увијек опасни по живот. Ипак, могу довести до повреда или пада јер се често јављају изненада.
Иако епилептични напади могу утицати на свакодневни живот, могу се контролисати лијековима и здравим животним навикама.
Зато је важно препознати знакове и симптоме епилептичног напада и пружити прву помоћ прије доласка медицинске помоћи како би се смањио ризик од повреда.
Главни циљ прве помоћи код епилептичног напада јесте да се особа заштити од повреда. Посматрати некога ко има напад може бити веома узнемирујуће, посебно ако не знате шта треба да урадите. Познавање тога шта треба, а шта не треба радити током напада може бити од велике помоћи особи која болује од епилепсије.
Епилепсија је неуролошко стање које утиче на начин на који мозак функционише. Епилептични напади настају усљед нагле промјене електричне активности у мозгу. Током напада могу се јавити краткотрајни, невољни покрети тијела, попут трзања или дрхтања.
Иако узрок епилепсије често није познат, одређени фактори могу изазвати напад код особа које имају ово стање. Међу њима су:
Знакови који могу указивати на епилептични напад укључују:
Ако напад траје дуже од пет минута, сматра се хитним стањем и потребна је хитна медицинска помоћ.
Ако примијетите да неко има епилептични напад, важно је остати смирен и предузети неколико основних корака:
Уклоните из непосредне близине предмете који могу изазвати повреде.
Ако особа пада са столице, пажљиво је спустите на под, уколико то можете безбједно да урадите.
Ставите нешто мекано под главу, попут јакне или ћебета.
Ако је могуће, окрените особу на бок када трзаји престану, како би дисајни путеви остали проходни.
Не окупљајте се око особе и омогућите јој довољно простора.
Не покушавајте да зауставите покрете или да држите особу.
Олабавите каиш или тијесну одјећу око врата.
Никада не стављајте ништа у уста особе током напада.
Не покушавајте да извучете језик нити стављајте прсте у уста јер вас особа може угристи, а предмет у устима може изазвати гушење.
Након престанка напада останите уз особу и пружите јој подршку.
Напад током купања или пливања може бити посебно опасан због ризика од дављења.
Ако се напад догоди у базену, покушајте да држите главу особе изнад воде. Када трзаји престану, извуците особу из воде и провјерите да ли дише.
Ако особа не дише нормално, потребно је одмах позвати хитну помоћ и започети одговарајуће мјере оживљавања, према својим могућностима и упутствима диспечера хитне помоћи.
Након напада особа може бити збуњена, дезоријентисана и несигурна у вези са оним што се догодило. Ово стање назива се постиктално стање.
Останите уз особу, умирите је и мирно јој објасните шта се догодило. Важно је провјерити и да ли је током напада дошло до повреде.
Ако је позвана хитна помоћ, љекарима треба пренијети што више информација о томе како је напад почео, колико је трајао и шта се током њега догађало. Ове информације могу помоћи у процјени могућих окидача и даљем лијечењу.
Већина епилептичних напада траје од 30 секунди до два минута и завршава се сама. Међутим, ако напад траје дуже од пет минута или особа не долази себи након његовог завршетка, потребно је одмах позвати хитну помоћ.
Хитна медицинска помоћ потребна је:
Најважније је остати смирен, заштитити особу од повреда и никада јој ништа не стављати у уста, преноси Курир.
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