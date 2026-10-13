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Не игноришите ове симптоме: Ово је најава тешког шлога

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13.10.2026 12:50

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Доктор, хирург, рукавице
Фото: Pexels

Мини-мождани удар, у медицини познат као транзиторни исхемијски напад (ТИА), носи драстично већи дугорочни ризик од развоја деменције током наредних 20 година, показало је велико научно истраживање објављено у часопису Neurology.

Истраживање које је обухватило чак 110.000 пацијената током двије деценије открива шокантне податке: мини-мождани удар носи чак 34 одсто већи укупни ризик од развоја деменције у поређењу са здравом популацијом.

Најкритичнија је прва година након удара, када је ризик од губитка памћења и когнитивног пропадања већи за чак 75 одсто, а опасност остаје континуирано повишена током наредних двадесет година.

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„Пролазна слабост мора се схватити изузетно озбиљно. Иако симптоми брзо прођу, ово је хитна медицинска дијагноза и озбиљно упозорење да може услиједити тежак шлог или деменција“, упозоравају љекари.

Симптоми на које морате хитно реаговати су:

  • Изненадна слабост или утрнулост једне стране тијела
  • Потешкоће са говором и разумијевањем
  • Вртоглавица, губитак равнотеже и јак сметње са видом
  • Изненадна и јака главобоља

Према подацима свјетских стручњака, чак 20 одсто оних који доживе мини-мождани удар претрпе прави, разорни мождани удар у року од 90 дана, због чега је хитна љекарска реакција кључна за спас живота. преноси Е-клиника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

здравље

неуролог

мождани удар

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