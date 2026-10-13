Не игноришите ове симптоме: Ово је најава тешког шлога

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мини-мождани удар, у медицини познат као транзиторни исхемијски напад (ТИА), носи драстично већи дугорочни ризик од развоја деменције током наредних 20 година, показало је велико научно истраживање објављено у часопису Neurology.
Истраживање које је обухватило чак 110.000 пацијената током двије деценије открива шокантне податке: мини-мождани удар носи чак 34 одсто већи укупни ризик од развоја деменције у поређењу са здравом популацијом.
Најкритичнија је прва година након удара, када је ризик од губитка памћења и когнитивног пропадања већи за чак 75 одсто, а опасност остаје континуирано повишена током наредних двадесет година.
БиХ
Тужилаштво БиХ одлучило: Неће истраживати Дарка Ћулума
„Пролазна слабост мора се схватити изузетно озбиљно. Иако симптоми брзо прођу, ово је хитна медицинска дијагноза и озбиљно упозорење да може услиједити тежак шлог или деменција“, упозоравају љекари.
Симптоми на које морате хитно реаговати су:
Према подацима свјетских стручњака, чак 20 одсто оних који доживе мини-мождани удар претрпе прави, разорни мождани удар у року од 90 дана, због чега је хитна љекарска реакција кључна за спас живота. преноси Е-клиника.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
21
14
17
14
16
14
06
14
00
Тренутно на програму