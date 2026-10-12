У Српској хоспитализовано 13 особа због акутне респираторне инфекције

Аутор:АТВ редакција
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У болницама у Републици Српској пријављено је 13 случајева обољелих од тешке акутне респираторне инфекције који су захтијевали хоспитализацију, а највише су погођени најмлађи, речено је у Институту за јавно здравство Српске.
Према подацима Института, у требињској Болници пријављено је четворо обољелих, у болницама у Добоју и Бијељини по троје, у болници у Зворнику двоје, а у Фочи једно обољело лице.
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Ови случајеви пријављени су од 28. септембра до 4. октобра.
Домови здравља у Републици Српској у овом периоду су пријавили 4.204 акутне респираторне инфекције, регистровано је и 479 обољења сличних грипу, а највећа учесталост је у регијама Требиња и Фоче.
"Највећи број обољелих од акутних респираторних инфекција и обољења сличних грипу је у узрасној групи од пет до 14 година и од 30 до 64 године, док су у категорији тешких акутних инфекција највише оболијевали најмлађи", навели су у Институту.
Из Института за јавно здравство Републике Српске навели су да се вакцинација против грипа очекује у новембру, а начелник Службе за епидемиологију у овој установи Нина Родић Вукмир напоменула је да је то најефикаснији и најјефтинији начин заштите од неке заразне болести, па тако и од грипа, пише Срна.
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Према њеним ријечима, неопходно је вакцинисати се што прије, поготово осјетљиве категорије становништва, јер је потребно најмање двије седмице након имунизације да се развије заштита.
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