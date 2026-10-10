Нагли престанак уноса кофеина може изазвати ове симптоме

Аутор:АТВ редакција
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Кофеин може да утиче на то колико се осјећате смирено или анксиозно, нарочито ако сте посебно осјетљиви на овај састојак или га редовно уносите у великим количинама.
Смањење уноса кофеина временом код неких људи може да допринесе већој емоционалној стабилности, али сам процес одвикавања није увијек пријатан. Стручњаци истичу да код већине људи симптоми одвикавања од кофеина достижу врхунац у року од једног до два дана након престанка конзумације.
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"Током тог периода, када су симптоми одвикавања најизраженији, већа је вјероватноћа да ће доћи до промјена расположења, али ће се оне ублажити или нестати у року од недјељу или двије након престанка конзумације кофеина", објаснила је нутриционисткиња Линдзи Хол.
Она истиче да се током првих неколико дана могу јавити појачана анксиозност, раздражљивост и летаргија, док се одређени хормони и рецептори не прилагоде новом стању.
Интензитет симптома може да зависи од неколико фактора, укључујући количину кофеина коју сте раније уносили, брзину смањења његовог уноса и степен ваше осјетљивости на овај састојак.
"Након дугорочног избацивања кофеина или смањења његовог уноса, особа може да примјети већу стабилност нивоа енергије током дана, јер више нема наглих скокова енергије подстакнутих кофеином", навела је нутриционисткиња.
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Особе које су склоније анксиозности вјероватније ће примјетити побољшање расположења након смањења уноса кофеина.
(б92)
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