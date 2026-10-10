Огласила се мајка Кристијана Роналда: Не цијене га довољно

Аутор:АТВ редакција
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Мајка Кристијана Роналда, Долорес Авеиро, огласила се поводом одласка португалског фудбалера из кампа репрезентације те поручила да је њен син заслужио да се од националног тима опрости на другачији начин.
"Тужна сам. Али то је нормално. Мој син је заслужио да оде на велика врата, а не овако – на мала врата. Али у реду је, Бог ће се побринути за све. Плакала сам и пустила осјећања на вољу. Морамо да преокренемо ситуацију", рекла је Авеиро.
Она је додала да јој је Роналдо обећао да ће јој објаснити шта се догодило када се буду видјели, као и да му је пружила подршку у актуелној ситуацији.
"Рекла сам му да се смири и да има моју подршку. Много је дао Португалу и увијек ће бити херој ове репрезентације. Не цијене га довољно", поручила је Роналдова мајка.
Одлазак капитена Португала из репрезентативног кампа изазвао је бројне реакције, а према његовим тврдњама, селектор Жезус два пута није испунио обећање које му је дао.
Први спор наводно је настао уочи утакмице Лиге нација против Норвешке, када је Роналду, како је сам навео, обећано да ће добити 30 минута на терену.
Након што се селектор на наредној конференцији за медије није извинио, португалски фудбалер одлучио је да напусти репрезентативни камп.
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