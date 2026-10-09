Ковид, Бруно: Џака запао у нову невољу након пресуде

Аутор:АТВ редакција
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Дан након што је објавио да је кажњен са 160.000 евра и условном казном затвора од две године због фалсификовања ковид сертификата, Гранит Џака се нашао у новој невољи.
Швајцарац албанског поријекла сукобио се навијачем Њукасла, који му је добацивао "ковид, ковид" у супермаркету.
Физички сукоб се није десио, као што се види на снимку који је постао вралан, јер се брзо проширио друштвеним мрежама. Џаку је супруга одвукла на другу страну, али је навијач Њукасла наставио да га прозива због скандала који је познати провокатор направио.
Навијач Њукасла му је такође на снимку добацивао и "Бруно, Бруно", као алузију на Бруна Гимараеша и ривалство Сандерленда и Њукасла.
Бразилац је у међувремену овог љета прешао у Арсенал, а када је недавно дао гол "црним мачкама" провоцирао их је јер су га навијачи Сандерленда називали "пацовом".
Подсјетимо, Џака је у четвртак кажњен по налогу швајцарског тужилаштва условном казном затвора на двије године као и новчаном казном од 50 дневних износа по 3.000 франака, што укупно износи 150.000 швајцарских франака (око 160.000 евра) због "набављања лажне јавне исправе".
Џака је прије претходних утакмица репрезентације признао да је током пандемије коронавируса фалсификовао два сертификата о вакцинацији. То се догодило након што је лист "Блик" неколико дана раније објавио да је против њега покренут поступак пред Тужилаштвом кантона Луцерн.
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