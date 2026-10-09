Капа доле: Цвијановић о договору Путина и Трампа

Аутор:АТВ редакција
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Предсједници Америке и Русије, Доналд Трамп и Владимир Путин, постигли су изузетно битан договор о нафти који би ускоро могао да обори цијене горива на глобалном нивоу.
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић имала је кратку, али јасну, поруку након тог договора.
Тако то раде озбиљни лидери!
Hats off! https://t.co/Hz5n203itB— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 9, 2026
"Тако то раде озбиљни лидери. Капа доле", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.
Амерички предсједник Доналд Трамп објавио је у петак на својој друштвеној мрежи Трут да је управо завршио, како је навео, веома успјешан разговор с руским предсједником Владимиром Путином.
У разговору је договорена испорука руског дизела на америчко и свјетско тржиште.
Према Трамповим ријечима, Русија ће одмах испоручити више од 300.000 тона дизела, затим још 500.000 тона током новембра и 1.000.000 тона одмах након тога. Додао је да ће Русија, зависно од стања својих рафинерија, у кратком року након тога испоручити и 3.000.000 тона дизела.
"Захваљујући нашој потпуној контроли Ормуског мореуза и овој великој објави о руској енергији, цијене дизела за Американце, али и за цијели свијет, ће падати, рекордно и брзо", написао је Трамп.
Истакао је да су ниже цијене за Американце, посебно за фармере, сточаре и возаче камиона, његов највећи приоритет, те да је ријеч о веома великој и важној објави.
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