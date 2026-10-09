Трамп и Путин обрадовали свијет: Цијене горива ће експресно падати?

Аутор:АТВ редакција
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Руско гориво могло би експресно да обори цијене. Резултат је то договора лидера Русије и Америке, Владимира Путина и Доналда Трампа.
Наиме, амерички предсједник Доналд Трамп објавио је у петак на својој друштвеној мрежи Трут да је управо завршио, како је навео, веома успјешан разговор с руским предсједником Владимиром Путином.
У разговору је договорена испорука руског дизела на америчко и свјетско тржиште.
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Према Трамповим ријечима, Русија ће одмах испоручити више од 300.000 тона дизела, затим још 500.000 тона током новембра и 1.000.000 тона одмах након тога. Додао је да ће Русија, зависно од стања својих рафинерија, у кратком року након тога испоручити и 3.000.000 тона дизела.
"Захваљујући нашој потпуној контроли Ормуског мореуза и овој великој објави о руској енергији, цијене дизела за Американце, али и за цијели свијет, ће падати, рекордно и брзо", написао је Трамп.
Истакао је да су ниже цијене за Американце, посебно за фармере, сточаре и возаче камиона, његов највећи приоритет, те да је ријеч о веома великој и важној објави.
На крају објаве Трамп је поновио да Иран неће имати нуклеарно оружје.
Трампова објава долази у тренутку када су цијене дизела широм свијета на рекордним или готово рекордним нивоима. Главни узрок је сукоб на Блиском истоку и поремећаји у Ормуком мореузу.
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Према подацима Међународне агенције за енергију (ИЕА), проток нафте кроз Ормуски мореуз пао је са око 20 милиона барела дневно прије сукоба на просјечних 2,7 милиона барела дневно у марту, априлу и мају. Када је криза ескалирала почетком априла, референтна цијена сјеверноморске нафте достигла је историјски рекорд од 144 долара по барелу, више него двоструко у односу на период прије рата, а дизел и керозин поскупјели су још више.
Земље Залива кључни су извозници дизела, па је управо то гориво најтеже погођено. ИЕА у септембарском извјештају наводи да је нето извоз дизела из заливских земаља у августу износио 390.000 барела дневно, тек нешто више од четвртине предратног нивоа. Цијена дизела у САД почетком септембра премашила је 200 долара по барелу, што је 94 одсто више него прије рата, а Европа и Азија нису далеко иза.
Ситуација се поново погоршала у септембру. Према америчкој Управи за енергетске информације (ЕИА), цијена нафте Брент у септембру је у просјеку износила 114 долара по барелу, 23 долара више него у августу, након појачаних напада на нафтну инфраструктуру и танкере на Блиском истоку. Најзначајнији су били напади на саудијски нафтовод Исток-Запад, који је привремено зауставио проток на кључној рути за заобилажење Ормуског мореуза.
Додатни притисак на тржиште ствара управо Русија, један од највећих свјетских извозника дизела. Руска влада продужила је до 31. октобра привремену забрану извоза дизела, бродског горива и плинског уља за директне произвођаче, уз образложење да је циљ очување стабилности домаћег тржишта горива у вријеме повећане потражње током жетве.
Шира забрана извоза горива у Русији остаје на снази до 31. јануара 2027. године.
Москва је ограничења увела због несташица након украјинских напада дроновима на рафинерије и другу енергетску инфраструктуру. Трамп у објави није појаснио како ће се најављене испоруке ускладити с постојећом руском забраном извоза.
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