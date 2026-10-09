Вукашин Брајић покушао да се убије: Открио разлог

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Музичар Вукашин Брајић отворено је говорио о својим искуствима и погрешним информацијама у медијима о покушају самоубиства.
Вукашин је отворено говорио о симптомима, лијечењу и заблудама које прате депресију. Искористио је прилику да најпре демантује недавне медијске наводе да је прошле године покушао самоубиство, објашњавајући да се критични догађај одиграо пре три и по године.
Како објашњава Брајић, улазак у хронично стање био је посљедица нагомиланих стресова и трагичних губитака.
"Када је наступила пандемија и када се угасила рокенрол сцена, доживео сам прву велику кризу идентитета. Затим су се у року од две године заређали страшни губици, умрли су ми отац, стриц, брат од стрица, близак друг и другарица која је извршила самоубиство. Уз све то догодио се и финансијски крах. Схватио сам да сам годинама био у високо функционалној депресији, где сам прекомерним радом и свиркама бјежао од унутрашњих проблема. Када је све стало, остао сам огољен пред проблемом", казао је Вукашин за Блиц.
Тренутак када је одлучио да попије велику количину седатива био је, како каже, посљедица потпуне емотивне празнине узроковане терапијом под којом није осјећао ништа.
"Под тим лијековима нисам осећао ни љубав, ни страст, ни радост. Желио сам било шта да осјетим, па макар и страх. Попио сам четири или пет кутија седатива, али их на срећу нисам залио алкохолом. Када сам схватио шта сам урадио, позвао сам сестру и рекао: "Водите ме на Хитну". У том тренутку схватиш да са оне стране нема ничега, а да овамо ипак имаш шансу", додао је он.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
7 ч0
Најновије
Најчитаније
23
04
22
57
22
54
22
46
22
42
Тренутно на програму